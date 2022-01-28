Из Челябинской области запретили вывозить лимоны и авокадо

Грузовик с фруктами не пропустили через границу Фото: Олег ЗОЛОТО

Из России в Казахстан запретили вывозить 17,7 тонны фруктов, овощей и ягод. Машину с товаром остановили на контрольно-пропускном пункте в Троицке. Она везла в соседнюю страну выращенные в Иране, Турции и Чили лимоны, апельсины, голубику, перец, авокадо, виноград, баклажаны, салат, кабачки, арбузы и сельдерей.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», при проверке сотрудники Россельхознадзора обнаружили нарушение. Выяснилось, что в фитосанитарном сертификате прописаны все наименования товаров, кроме арбузов и сельдерея. Из-за этого сертификат признали недействительным.

Груз запретили вывозить с территории России, а его владельца привлекли к административной ответственности за несоблюдение порядка вывоза подкарантинной продукции. Максимально возможный штраф за это нарушение — 10 тыс. рублей.

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