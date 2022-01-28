Райффайзен Банк подключил Ozon к сервису выплат через СБП

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Райффайзен Банк продолжает расширять число клиентов – крупнейших российских компаний, подключенных к цифровым сервисам, позволяющим улучшать клиентский опыт, снижать стоимость услуг, повышать скорость и технологичность.

Мультикатегорийный маркетплейс Ozon стал новым клиентом банка по сервису выплат денежных средств через Систему быстрых платежей (СБП). Сервис реализован в рамках краудсорсинговой платформы Ozon Profit – биржи простых заданий, связанных с онлайн-продажами. Сейчас за вознаграждение участники могут выполнять типовые задания – модерировать контент в карточках товаров продавцов, в дальнейшем спектр заданий будет расширяться.

Благодаря подключению к СБП, cамозанятые исполнители платформы Ozon Profit могут получать от Ozon денежные средства по номеру телефона в режиме 24/7.

Подключение происходит через открытое API выплат, что позволяет компании не устанавливать дополнительное оборудование и программное обеспечение. Автоматизированные выплаты по номеру телефона позволяют избежать ручных ошибок, например, при заполнении большого числа реквизитов.

Сервис переводов денежных средств позволяет компаниям сразу производить выплаты физическим лицам и самозанятым. СБП значительно упрощает и ускоряет процесс выплат — вводить номер карты не требуется, перевод осуществляется по номеру телефона. Деньги поступают на счет моментально, что выгодно отличается от других видов переводов, где можно ожидать зачисления несколько дней. Моментальный прием поддерживает более 40 банков.

«Цифровизация остается на сегодняшний день основным фактором повышения капитализации компании, роста производительности труда и лояльности клиентов. Предлагая цифровые сервисы, востребованные рынком, мы развиваем различные отрасли экономики, стимулируем рост качества услуг», — прокомментировал Георгий Коннов, руководитель направления по развитию электронной коммерции Райффайзен Банка.

«Сегодня база продавцов, ассортимент и операции Ozon растут рекордными темпами, в таких условиях нам важно обеспечивать высокую скорость и качество процессов. Ежедневная работа площадки включает миллионы рутинных операций, и не все можно доверить машинам, многие требуют человеческого интеллекта. Поэтому здесь, на наш взгляд, будет оптимальной модель краудсорсинга. Мы рассчитываем, что исполнители Ozon Profit помогут ускорить модерацию товаров и отзывов, повысить качество контента, качество работы пунктов выдачи и решить многие другие несложные, но важные задачи», – прокомментировала Анна Калеева, директор по продукту для продавцов Ozon.

Raif Pay объединяет различные платежные сервисы для юридических лиц, от интернет-эквайринга до решений на базе СБП. Для подключения достаточно оставить заявку на сайте.