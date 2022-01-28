В Челябинске экстренно отменили занятия в одной из школ

Фото: maouschool59.com/
В Челябинске эвакуировали очередную школу, сообщили в соцсетях. На этот раз занятия экстренно отменили в МАОУ СОШ №59. В самом учебном заведении информацию подтвердили.
– Поменьше доверяйте социальным сетям. Занятия отменены по техническим причинам, – заявил КП-Челябинск представитель учреждения.
Напомним, ранее в городе за неделю трижды эвакуировали школы. Как заявил новый глава регионального ГУ МВД Михаил Скоков, сообщения о минировании поступали из-за границы.
Обновлено.
Стало известно, что на самом деле произошло в школе. Официальный комментарий полиции.
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