В Челябинске экстренно отменили занятия в одной из школ

Фото: maouschool59.com/

В Челябинске эвакуировали очередную школу, сообщили в соцсетях. На этот раз занятия экстренно отменили в МАОУ СОШ №59. В самом учебном заведении информацию подтвердили.

– Поменьше доверяйте социальным сетям. Занятия отменены по техническим причинам, – заявил КП-Челябинск представитель учреждения.

Напомним, ранее в городе за неделю трижды эвакуировали школы. Как заявил новый глава регионального ГУ МВД Михаил Скоков, сообщения о минировании поступали из-за границы.

Обновлено.

Стало известно, что на самом деле произошло в школе. Официальный комментарий полиции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru