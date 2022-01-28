Соцработников заподозрили в халатности после смерти ребенка при пожаре в Южноуральске

После смерти ребенка возбудили уже два уголовных дела Фото: Олег ЗОЛОТО

После пожара, случившегося в жилом доме в Южноуральске 27 января возбудили уголовное дело. В дыму задохнулся оставшийся один дома ребенок. Теперь соцработников, под наблюдением которых находилась семья погибшего мальчика, подозревают в халатности, по неосторожности повлекшей смерть человека.

Следователи считают, что сотрудники соцзащиты ненадлежащим образом следили за семьей.

Как уточнили в региональном СУ СК, сейчас выясняют все обстоятельства трагедии и устанавливают, кто именно из работников соцзащиты ответственен за работу с семьей.

Одновременно продолжается расследование уголовного дела о причинении смерти по неосторожности — следователи пытаются узнать, из-за чего возник унесший жизнь ребенка пожар.

Напомним, за соцработников ранее вступилась уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова. Она рассказала, что у матери погибшего мальчика серьезные проблемы со здоровьем, из-за которых женщина испытывала трудности с воспитанием сына. Сотрудники соцзащиты регулярно навещали семью, а в конце 2021 года подали иск в суд об ограничении родительских прав. Какое-либо решение по иску суд принять не успел.

Судьба погибшего мальчика впервые привлекла внимание многих южноуральцев минувшим летом. Тогда незнакомый мужчина обнаружил маленького ребенка спящим на улице, возле дороги.

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