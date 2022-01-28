Челябинцев с подозрением на коронавирус будут принимать в 10 специальных медцентрах

Пациентов с симптомами ОРВИ будут пускать в поликлиники только через отдельный вход
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Челябинцы, у которых появились симптомы простуды, а также те, кто контактировал с заболевшими Covid-19, могут обратиться в 10 ковидных центров и поликлиник. Во всех этих медучреждениях для пациентов с подозрением на коронавирус есть отдельный вход.
Принимать тех, кто, возможно, заразился коронавирусом, уже начали по следующим адресам:
ГКБ № 1 (улица Воровского, 9А)
9:00 — 18:00, ежедневно
ГКБ № 2 (проспект Ленина, 82, вход со двора)
8:30 — 18:00 в понедельник-пятницу
9:00 — 15:00 в субботу и воскресенье
ГКП № 5, (Комсомольский проспект, 36а кабинеты 102 и 103)
8:00 — 18:00, ежедневно
ГКБ № 11 (улица Дзержинского, 15)
8:00 — 18:00, ежедневно
С 31 января с потенциальными больными Covid-19 начнут работу также в следующих медицинских пунктах:
ОКБ № 2 (улица Гагарина, 18, корпус 2)
8:00 — 18:00, ежедневно
ОКБ № 3 (проспект Победы 287А, проспект Победы 376В)
8:00 — 18:00, ежедневно
ГКБ № 5 (улица 3-го Интернационала, 69)
8:00 — 18:00, ежедневно
ГКБ № 9 (улица 5-я Электровозная, 5)
8:00 — 18:00, ежедневно
ГКБ № 8 (улица Горького, 18, 7 подъезд)
9:00 — 16:00 по будним дням
ГКП № 8 (улица Трашутина, 20)
9:00 — 16:00, ежедневно
— Остальные поликлиники региона продолжают принимать пациентов и работать в прежнем режиме, — уточнили в министерстве здравоохранения Челябинской области.
Напомним, в Челябинске действуют также пункты бесплатного ПЦР-тестирования. Посещать их могут только те, у кого нет симптомов коронавируса.
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