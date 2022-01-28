Челябинцев с подозрением на коронавирус будут принимать в 10 специальных медцентрах

Пациентов с симптомами ОРВИ будут пускать в поликлиники только через отдельный вход Фото: Кирилл САДЫКОВ

Челябинцы, у которых появились симптомы простуды, а также те, кто контактировал с заболевшими Covid-19, могут обратиться в 10 ковидных центров и поликлиник. Во всех этих медучреждениях для пациентов с подозрением на коронавирус есть отдельный вход.

Принимать тех, кто, возможно, заразился коронавирусом, уже начали по следующим адресам:

ГКБ № 1 (улица Воровского, 9А)

9:00 — 18:00, ежедневно

ГКБ № 2 (проспект Ленина, 82, вход со двора)

8:30 — 18:00 в понедельник-пятницу

9:00 — 15:00 в субботу и воскресенье

ГКП № 5, (Комсомольский проспект, 36а кабинеты 102 и 103)

8:00 — 18:00, ежедневно

ГКБ № 11 (улица Дзержинского, 15)

8:00 — 18:00, ежедневно

С 31 января с потенциальными больными Covid-19 начнут работу также в следующих медицинских пунктах:

ОКБ № 2 (улица Гагарина, 18, корпус 2)

8:00 — 18:00, ежедневно

ОКБ № 3 (проспект Победы 287А, проспект Победы 376В)

8:00 — 18:00, ежедневно

ГКБ № 5 (улица 3-го Интернационала, 69)

8:00 — 18:00, ежедневно

ГКБ № 9 (улица 5-я Электровозная, 5)

8:00 — 18:00, ежедневно

ГКБ № 8 (улица Горького, 18, 7 подъезд)

9:00 — 16:00 по будним дням

ГКП № 8 (улица Трашутина, 20)

9:00 — 16:00, ежедневно

— Остальные поликлиники региона продолжают принимать пациентов и работать в прежнем режиме, — уточнили в министерстве здравоохранения Челябинской области.

Напомним, в Челябинске действуют также пункты бесплатного ПЦР-тестирования. Посещать их могут только те, у кого нет симптомов коронавируса.

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