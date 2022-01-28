В полиции рассказали, почему на самом деле эвакуировали челябинскую школу №59

Фото: maouschool59.com

В Челябинске эвакуировали школу №59 в Тракторозаводском районе. По данным источника КП-Челябинск поступило сообщение о минировании. Сейчас ситуацию прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

— Проведена проверка. Опасных предметов обнаружено не было, — сообщили в пресс-службе ведомства.

При этом в школе информацию о минировании не подтвердили. Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск, занятия отменили «по техническим причинам».

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