Сотрудников мэрии заподозрили в махинациях при установке светящихся китов на набережной Миасса

Арт-объект не впечатлил горожан Фото: Кирилл САДЫКОВ

В УФАС по Челябинской области проводят проверку муниципальной закупки трех светящихся фигур китов. По словам начальника отдела контроля торгов Юлии Тарасовой, ведомство насторожило, что в торгах на установку скульптур был только один участник. Сейчас сотрудники Антимонопольной службы проверяют документы и выясняют, не предоставили ли подрядчику незаконное преимущество на аукционе.

Напомним, фигуры китов установили в центре Челябинска в конце прошлого года. Арт-объект на набережной реки Миасс сразу не понравился горожанам. Основных претензий было две: не слишком привлекательный внешний вид и высокая цена — почти 10 млн рублей.

Вскоре китов демонтировали, контракт с их изготовителем расторгли, а главный архитектор Челябинска получил выговор.

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