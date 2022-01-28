Мэр Снежинска стал фигурантом уголовного дела

Игорь сапрыкин. Фото: mayor.snzadm.ru
В отношении главы Снежинского городского округа Игоря Сапрыкина возбудили уголовное дело о халатности. Мэру уже предъявили обвинение. Об этом сообщили в региональном СУ Следственного комитета.
По версии следствия, в 2020 году Игорь Сапрыкин дал незаконное разрешение на вырубку деревьев для строительства яхт-клуба. Зеленые насаждения на арендованном предпринимателем участке относились к категории защитных лесов. Ущерб от уничтожения деревьев превысил 8 млн рублей.
— Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области, — уточнили в СУ СК.
Сейчас продолжается расследование.
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