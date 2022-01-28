Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели ребенка при пожаре в Южноуральске

Александр Бастрыкин. Фото: Следственный комитет Российской Федерации / Vk.com

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовных дел о гибели четырехлетнего ребенка при пожаре в Южноуральске Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального аппарата СК.

— Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Челябинской области Решетникову Павлу Геннадьевичу доложить о ходе расследования уголовных дел, возбужденных в связи с нарушением прав ребенка, следствием которого стала его гибель во время пожара, — сообщили в ведомстве.

Пожар в трехэтажном многоквартирном доме случился в четверг, 27 января. До прибытия огнеборцев из здания эвакуировались 13 взрослых и 1 ребенок. Четырехлетний мальчик был дома один - позже его тело нашли сотрудники МЧС.

После случившегося трагедия начала обрастать новыми подробностями. Выяснилось, что погибшим в ходе инцидента был мальчик, которого в прошлом году находили спящим на обочине дороги.

Сначала по факту гибели ребенка Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Но когда следователи начали разбираться в обстоятельствах, то заподозрили в произошедшем и органы опеки, которые осуществляли надзор за семьей. В отношении них было возбуждено уголовное дело о халатности.

За соцработников вступилась уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова. Она рассказала, что у матери погибшего мальчика были серьезные проблемы со здоровьем, из-за которых женщина испытывала трудности с воспитанием сына. Сотрудники соцзащиты регулярно навещали семью, а в конце 2021 года подали иск в суд об ограничении родительских прав. Какое-либо решение по иску суд принять не успел.

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