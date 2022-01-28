В Челябинской области изъяли крупную партию паленого алкоголя и сигарет на 400 тысяч рублей

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Полицейские изъяли в Челябинской области крупную партию немаркированного алкоголя и сигарет. Склад с контрафактной продукцией организовал у себя в магазине и в доме 33-летний житель села Уйское. Бизнесмен планировал распродать весь свой товар, но не вышло.

— Полицейскими в торговой точке и по месту жительства подозреваемого обнаружено и изъято более 1500 пачек табачной продукции и свыше 1 тысячи бутылок алкоголя на общую сумму 400 000 рублей, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о производстве, приобретении и сбыте немаркированных товаров и продукции (6 ст. 171.1 УК РФ). В худшем случае ему грозит до шести лет лишения свободы.

Сейчас бизнесмен находится под подпиской о невыезде. Тем временем полицейские ищут других участников подпольного бизнеса.

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