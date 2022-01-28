В Челябинской области ФАС возбудила дело в отношении шести поставщиков металла за ценовой сговор

За последние несколько лет цены на металл значительно выросли. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Челябинской области шесть поставщиков металлопродукции стали фигурантами дела о картельном сговоре. УФАС подозревает их в установлении завышенных цен в ходе 47 торгов на общую сумму начальных контрактов в 247 млн рублей.

— Дело возбуждено в отношении ООО «Стройпром» (г. Челябинск), ООО «Инструмент-Трейд» (г. Челябинск), ООО «Стройресурс» (г. Копейск), ООО «ОПТТОРГ» (г. Копейск), ООО «ОТС-51» (г. Челябинск) и ООО «СтройТехСервис» (г. Челябинск), — сообщили в пресс-службе челябинского УФАС.

Поводом для возбуждения дела стали материалы проверки, составленные Челябинским УФАС в ходе внеплановых выездов в офисы компаний и изучения торгов на поставку металлопродукции за последние три года.

Рассмотрение дела комиссии антимонопольного ведомства в отношении поставщиков металла назначено на 3 марта.

Ранее ФАС России возбудило дело об административном правонарушении на Магнитогорский металлургический комбинат (ММК). Причиной такого решения стало то, что предприятие отказалось предоставлять ведомству сведения об основных показателях хозяйственной деятельности по производству и реализации иных видов плоского проката.

Напомним, производственники еще с прошлого года жалуются на двукратное повышение цен на металл. КП-Челябинск поговорил с индивидуальным предпринимателем Виктором Киселевым, который занимается производством сельхозтехники. Он рассказал, как скачок цен на металл отразится на инфляции.

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