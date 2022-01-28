В Челябинской области более 90% госпитализированных из-за коронавируса не проходили вакцинацию

За все время пандемии коронавирус в Челябинской области был обнаружен у 159 593 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области фиксируется рост заражений коронавирусом, что свидетельствует о новой волне заболеваний. Только за прошедшие сутки в регионе было подтверждено 1656 новых случаев – это абсолютный рекорд за все время пандемии. Однако большая часть заболевших – люди, которые не проходили вакцинацию. Об этом в пятницу, 28 января, в ходе пресс-конференции в холдинге «Гранада пресс» заявил главный внештатный специалист пульмонолог министерства здравоохранения Челябинской области Владимир Антонов.

— Подавляющее большинство - более 90% госпитализированных — это невакцинированные, — рассказал Владимир Антонов.

Также в регионе регистрируются случаи заболевания омикрон-штаммом коронавируса. У него есть один характерный симптом – боль в горле. По словам Владимира Антонова, она может быть незначительной и проявляться в виде першения или дискомфорта при глотании. Кроме этого, у пациента может наблюдаться выраженная головная боль, которую характеризуют как «пульсирующую».

Специалисты напоминают, что эффективными способами защиты от коронавируса явлются масочный режим, регулярное мытье рук, соблюдение социальной дистанции, а также прививка. Глава Минздрава Челябинской области отмечает, что в регионе есть достаточное количество вакцины, чтобы обеспечить ей всех желающих.

— Продолжает работу центральный прививочный пункт, прививочные пункты во всех медицинских организациях, круглосуточные пункты в приемных покоях. Еще раз призываем жителей регионов проходить вакцинацию. На данный момент это самый эффективный способ обезопасить себя от заболевания и положить конец пандемии, — отметил глава регионального Минздрава Юрий Семенов.

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