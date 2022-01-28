Жителей Челябинска перепугал военный самолет, круживший над городом на небольшой высоте

Так выглядит военно-транспортный самолет Ан-26. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинске утром в пятницу, 28 ноября, заметили самолет, который летал над городом на небольшой высоте. По подсчетам горожан, воздушное судно сделало около 10 кругов.

— Заметила самолет, когда шла на работу около девяти часов утра. Гул стоял как в фильмах про военных, — рассказала читательница КП-Ольга.

В пресс-службе Центрального военного округа прокомментировали, что военно-транспортный самолет Ан-26 совершил плановый облет вокруг их аэродрома в Челябинске.

— В ходе полета экипаж самолета провел плановую проверку работоспособности средств связи, радиотехнического и навигационного оборудования аэродрома, — рассказали журналисту КП-Челябинск в ЦВО. — Полет проходил в рамках регулярного планового технического обслуживания аэродромной инфраструктуры.

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