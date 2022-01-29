В Союзе промышленников и предпринимателей Челябинской области кадровые перестановки

Решения были приняты на внеочередной конференции. Фото: СПП Челябинской области

В областном Союзе промышленников и предпринимателей кадровые перестановки. На конференции 28 января принято решение ввести новых членов в объединение, сообщает пресс-служба СПП.

Так, первым вице-президентом общественной организации СПП единогласно избрали председателя Совета директоров ООО УК «Южуралзолото группа компаний» Константина Струкова. В состав Правления общественной организации СПП вошли генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев и генеральный директор ООО УК «КЕММА» Иван Горнов.

Избрали также двух вице-президентов общественной организации СПП — президента АО «Торгового дома «Бовид» Бориса Видгофа и генерального директора ПАО «ММК» Павла Шиляева.

— Основные направления деятельности СПП будут зависеть от актуальной повестки. Сейчас вновь на первый план выходит пандемия коронавируса и мы должны обеспечить нормальную работу экономики и по-прежнему эффективно взаимодействовать с правительством и Законодательным Собранием региона, — сообщил Константин Струков.

Исполнительным директором СПП стал Александр Гончаров, сменивший на этом посту Павла Киселева, перешедшего на должность заместителя председателя регионального Законодательного Собрания на постоянной основе.

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