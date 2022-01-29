За сутки в Челябинской области коронавирус подтвердился у рекордного числа жителей

Из всех заболевших за сутки 263 школьника Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие стуки коронавирус подтвердился у 2484 южноуральцев, из них 263 — школьники. Такие данные приводит региональный минздрав.

На лечении остаются 10 991 человек больных COVID-19. Из больниц выписали 41 пациента. Умерли от коронавируса за сутки 10 человек.

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