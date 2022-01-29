В Магнитогорске Челябинской области пропала 10-летняя девочка

Фото: "Легион СПАС74"

В Магнитогорске Челябинской области волонтеры ищут 10-летнюю девочка. Утром, 27 января, она ушла с адреса ул. Панькова, 24 и с тех пор ее никто не видел. Ориентировку разместил «Легион СПАС74».

Девочка ростом 142-145 см, глаза карие, светло-русые, волосы светло-русые, длинные, худощавая.

Она была одета в зеленый пуховик, коричневую шапку и валенки. С собой у нее был розовый рюкзачок.

Если вы видели девочку — позвоните 8-800-300-85-99 или в любой отдел полиции.

ОБНОВЛЕНО в 12:34. По данным полиции, девочку нашли, с ней все хорошо. Сейчас она находится у отца.

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