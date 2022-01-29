Двух жителей Челябинской области наказали за незаконную охоту на косуль

Охотников осудили на четыре года колонии-поселения. Фото: минэкологии региона

Двух жителей Снежинска Челябинской области осудили за незаконную охоту на косуль в Каслинском районе. Как сообщили в минэкологии, суд приговорил их к четырем годам колонии-поселения с запретом на охоту на 3 года и шесть месяцев.

— В запрещенное для охоты время нарушители с применением автотранспорта и техники для ночного наблюдения отстреляли пять косуль, причинив ущерб на сумму более 800 тысяч рублей. Автомобиль, оружие, тепловизионный прибор и прицел ночного видения конфискованы, — рассказали в минэкологии региона.

На момент публикации приговор в силу не вступил.

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