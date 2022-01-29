В Челябинской области в пожаре погиб мужчина

Фото: 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Челябинской области/vk.com

В селе Тюбук Челябинской области в пожаре погиб мужчина. Огонь в частном доме распространился из-за короткого замыкания. Как сообщили в 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Челябинской области, загорелась кровля.

Фото: 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Челябинской области/vk.com

Вызов поступил в 8:57 28 января. Со слов очевидцев, хозяев дома не было дома, но сотрудники МЧС все равно приступили к поиску возможных пострадавших. В 9:35 обнаружили погибшего мужчину, предположительно он отравился дымом. В это же время ликвидировали открытое горение. Полностью пожар потушили в 11:30.

Фото: 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Челябинской области/vk.com

— Точную причину пожара предстоит устанавливать сотрудникам отделения дознания. Но по предварительной версии возгорание произошло из-за короткого замыкания в связи с нарушением правил монтажа электрооборудования, — сообщают в 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Челябинской области.

Фото: 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Челябинской области/vk.com

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru