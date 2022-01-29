В Челябинске ищут автомобилиста, который избил водителя троллейбуса

Машина автомобилиста попала на видео. Фото: "Челябинский транспорт"/Vk.com

Сегодня в Челябинске на пересечении Свердловского и Комсомольского проспекта водитель машины Renault избил водителя троллейбуса. В ГУ МВД по Челябинской области инцидент подтвердили.

— Друзья, водитель этой автомашины сегодня избил водителя троллейбуса, если кто-то увидит — запишите госномер. Водителя увезли на скорой в больницу, — появилось сегодня сообщение в группе «Челябинский транспорт» во ВКонтакте.

В комментариях обсуждают происшествие. Очевидцы пишут, что автомобилист вырулил перед троллейбусом, которому пришлось встать на обесточенном пересечении. Водитель подошел с претензией, что ему не уступили дорогу, и ударил водителя троллейбуса кастетом.

— Происшествие зарегистрировано в отделе «Курчатовский». Сотрудники устанавливают все обстоятельства происшествия, устанавливают личность водителя автомобиля, — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

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