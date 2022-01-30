На проект расширения трассы М5 в Челябинской области потратят около 93 млн рублей

М5 — главная транспортная артерия Челябинской области. Фото: Упрдор «Южный Урал»

В Челябинской области планируют расшить два участка трассы М5 общей протяженностью 77 км. Это участки Юрюзань — Сатка (1651-1688 км.) и Сатка-Златоуст (1707-1747) км.

Вот как обозначает эти участки сервис «Яндекс.Карты»:

Сейчас Управление федеральных дорог «Южный Урал» ищет подрядчика, который сделает проект планировки территории и обоснования инвестиций. Начальная цена контракта — 92 млн 885 тыс. рублей, сообщается на Госзакупках, заявки принимаются до 14 февраля.

— Сроки выполнения работ: с даты заключения государственного контракта до 15 ноября 2023 года, — говорится в документах.

Как сообщала ранее «Комсомолка», в 2022 году планируется начать реконструкцию участка трасса М-5 от Чебаркуля до Миасса. К 2024 году обещают сделать 4-полосной дорогу от границы с Башкирией до Кропачево. Параллельно будет построен совершенно новый участок дороги в обход Сима. Также планируется расширить участок М-5 до границы со Свердловской областью.

Недавно между поселками Боровое и Десятилетие на М-5 в Чебаркульском районе построили современную многоуровневую развязку в форме клеверного листа.

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