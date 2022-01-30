Полиция задержала автомобилиста, набросившегося на водителя троллейбуса в Челябинске

Водитель авто посчитал, что ему не уступили дорогу. Фото: Челябинский транспорт/vk.com

Полиция задержала автомобилиста, который избил водителя троллейбуса. Это мужчина 45 лет. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести (ч. 1 ст. 112 УК РФ).

— Мужчину задержали сотрудники уголовного розыска. Мера пресечения избирается, — рассказали журналисту КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Напомним, инцидент произошел на пересечении Свердловского и Комсомольского проспектов накануне днем. Очевидцы рассказали, что машина вырулила перед троллейбусом, которому пришлось встать на обесточенном пересечении. Автомобилист подошел с разборками, почему ему не уступили дорогу, и ударил водителя троллейбуса кастетом. Пострадавшего увезли на скорой в больницу.

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