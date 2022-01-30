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Общество30 января 2022 6:02

В Челябинской области поймали рыбаков, которые ездили по Увильдам на «мотособаке»

Мужчины показали корочки общественной организации «Рыбацкий комитет»
Ирина ФАДЮШИНА
Ирина ФАДЮШИНА
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У рыбаков было только удостоверения общественной организации

У рыбаков было только удостоверения общественной организации

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Группу рыбаков привлекут к ответственности за рыбалку на Увильдах с нарушением природоохранного законодательства. Во время рейда накануне днем сотрудники ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» заметили две палатки возле базы отдыха «Янтарь». Там же стояла «мотособака» — мотобуксировщик, который ездит по снегу.

— На просьбу представить документы, подтверждающие личность, а также на право владения и управления транспортным средством, хозяева палаток показали удостоверения членов общественной организации «Рыбацкий комитет», пытаясь тем самым обосновать правомерность своих действий, — рассказали в пресс-службе Министерства экологии Челябинской области.

В ведомстве напоминают: использовать технику с двигателями внутреннего сгорания на территориях, имеющих официальный статус памятника природы, категорически запрещено.

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