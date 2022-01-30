Челябинца, избившему водителя троллейбуса, отпустили под обязательство о явке

Конфликт произошел на перекрестке Свердловского и Комсомольского проспектов. Фото: Челябинский транспорт/vk.com

45-летнего автомобилиста, набросившегося на водителя троллейбуса, отпустили под обязательство о явке. Об этом сообщили КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Инцидент произошел на пересечении Свердловского и Комсомольского проспектов накануне днем. Очевидцы рассказали, что машина вырулила перед троллейбусом, которому пришлось встать на обесточенном пересечении. Автомобилист подошел с разборками, почему ему не уступили дорогу, и ударил водителя троллейбуса кастетом. Пострадавшего увезли на скорой в больницу.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести (ч. 1 ст. 112 УК РФ). Максимальное наказание — три года лишения свободы.

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