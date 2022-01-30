В квартире на северо-западе Челябинска загорелся матрац, хозяев не было дома

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Сегодня днем к многоэтажке на перекрестке улицы Молодогвардейцев и проспекта Победы стянули пожарную технику. В одной их квартир горел матрац, хозяев в это время не было дома.

— Надо отметить, что данный жилой дом имеет конструктивную особенность — коридорный тип расположения жилых помещений. Опасные факторы пожара в таких строениях распространяются с большой скоростью, создавая серьезную угрозу остальным жителям, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Благодаря тому, что соседи оперативно вызвали пожарных, огонь не успел распространиться на соседние квартиры. Эвакуировать жителей подъезда не пришлось — задымления не было.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru