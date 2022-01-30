Избиение водителя троллейбуса в Челябинске попало на видео

Фото: Интерсвязь, Челябинский транспорт/vk.com

Дорожный конфликт в духе 90-х потряс челябинцев. Автомобилист не поделил дорогу с троллейбусом и решил продемонстрировать свои знания правил дорожного движения с помощью… кулаков.

Инцидент сняла камера «Интерсвязи». На записи видно, что и троллейбус, и машина поворачивали со Свердловского проспекта на Комсомольский. Автомобилист, вероятно, решил, что городской транспорт должен был пропустить его. Столкновения не случилось, но вместо того, чтобы ехать дальше, он вышел с разборками.

Судя по видео, водитель получил два удара, один из которых пришелся в голову. Очевидцы говорят, что у автомобилиста в руках был кастет.

Полицейские нашли автохама. В настоящее время его отпустили под обязательство о явке. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести (ч. 1 ст. 112 УК РФ). Максимальное наказание — три года лишения свободы.

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