Поселки под Челябинском снова остались без воды из-за аварии

Воды нет с 18:30 Фото: Мария ЛЕНЦ

Вечером в воскресенье, 30 января, поселок Западный, в состав которого входит «Белый хутор», снова остался без воды. Как рассказали КП-Челябинск жители, ее отключили около 18:30.

— Аварийное отключение водоснабжения по п. Западный. Отключение и работы проводит Южуралводоканал. Воды не будет до устранения, — сообщили жителям.

Ровно неделю назад эти же поселки остались без воды после аварии на насосной станции, из-за которой канализационные стоки попали в Шершневское водохранилище. По словам жителей, вода идет с перебоями всю неделю. Чаты разрываются от гневных сообщений:

— Одно и тоже! Вечно нет воды!

— Помыться хочется перед рабочим днем!

«Комсомольская правда-Челябинск» следит за развитием событий.

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