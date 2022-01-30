Поселки под Челябинском снова остались без воды из-за аварии

Воды нет с 18:30
Фото: Мария ЛЕНЦ
Вечером в воскресенье, 30 января, поселок Западный, в состав которого входит «Белый хутор», снова остался без воды. Как рассказали КП-Челябинск жители, ее отключили около 18:30.
— Аварийное отключение водоснабжения по п. Западный. Отключение и работы проводит Южуралводоканал. Воды не будет до устранения, — сообщили жителям.
Ровно неделю назад эти же поселки остались без воды после аварии на насосной станции, из-за которой канализационные стоки попали в Шершневское водохранилище. По словам жителей, вода идет с перебоями всю неделю. Чаты разрываются от гневных сообщений:
— Одно и тоже! Вечно нет воды!
— Помыться хочется перед рабочим днем!
«Комсомольская правда-Челябинск» следит за развитием событий.
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