В Челябинской области нехватка врачей: недостает тысячи специалистов

В Челябинской области не хватает педиатров Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области не хватает тысячи врачей. Об этом рассказал губернатор Алексей Текслер в эфире телеканала «Россия 24». По словам главы региона, кадровый дефицит — главная проблема южноуральской медицины. В особенности сейчас недостает педиатров, терапевтов и врачей общей практики.

В медучреждениях Челябинской области сейчас трудятся около 10 тыс. врачей, еще 28 тыс. медсестер и фельдшеров.

Напомним, медики региона сейчас работают более чем с 13 тыс. больных коронавирусом. Заболеваемость продолжает резко расти.

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