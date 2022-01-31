В Челябинской области сгорел продуктовый рынок

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области, Подслушано Копейск/vk.com
В Копейске ночью 31 января произошел пожар на рынке на улице Сутягина. Первым вспыхнул торговый павильон «Овощи-фрукты». Пламя перекинулось на соседние киоски.
Как рассказали в региональном ГУ МЧС, огонь распространился на 90 квадратных метров. Его удалось потушить.
Люди при пожаре не пострадали. Горение началось, когда в павильонах уже не было ни продавцов, ни покупателей.
Причины возгорания сейчас выясняют.
Напомним, недавно загорелся рынок в Магнитогорске. Там павильон случайно подожгли в морозную ночь продавцы фруктов.
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