Интерсвязь оцифровала треть коммунальных компаний Челябинска

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Лидер телекоммуникационного рынка Челябинской области компания «Интерсвязь» продолжает реализацию якорного IT-проекта «Умный город» на базе одноименного мобильного приложения. Так, к сервису «Обратиться в ЖЭК» подключено уже свыше 200 управляющих компаний и ТСЖ Челябинской, Свердловской и Курганской областей. Решить проблемы в сфере ЖКХ, подать жалобу и обменяться оперативной информацией с коммунальщиками имеют возможность жители пяти тысяч многоквартирных домов Урала.

По данным федерального социологического опроса, проведенного в августе 2020 года независимым исследовательским агентством Zoom Market, 83% жителей России недовольны своими управляющими компаниями в сфере ЖКХ. Чаще всего жителям России не нравится: плохое и несвоевременное реагирование на жалобы жильцов — 42%, завышенные тарифы — 23%, уборка в подъездах — 19% и на преддомовой территории — 12% и работа аварийных служб — 4%. Данные аналитиков свидетельствуют о том, что в отрасли сформирована потребность в качественно новых решениях традиционных проблем.

Одним из пионеров в разработке и реализации комплексной программы цифровой трансформации сферы ЖКХ на Урале стала «Интерсвязь». Уже несколько лет в мобильном приложении компании существует и востребован сервис «Обратиться в ЖЭК». Это двусторонний канал связи между коммунальщиками и жителями многоквартирных домов. Пользователи этого сервиса могут в любой момент уведомить УК через смартфон о возникшей проблеме — прорванной трубе, сломанном лифте либо засорившейся канализации. В самом сервисе существует несколько разделов, благодаря которым и выбирается вид возникшей проблемы — теплоснабжение, электроснабжение, оплата и начисления и другие виды коммунальных услуг. При этом пользоваться сервисом может не только собственник жилья, но и его арендатор. ЖЭК, в свою очередь, может оперативно решать поступившие вопросы и предоставлять отчетную информацию заявителю в режиме онлайн.

«Только за два года количество домов, подключенных к системе «Обратиться в ЖЭК», выросло вдвое — с двух с половиной до пяти тысяч. Растет количество управляющих компаний и ТСЖ, которые понимают все преимущества выстроенной системы. Только за последний год в мобильное приложение «Интерсвязь. Умный город» интегрировались около 40 организаций ЖКХ-сектора. Общее число наших партнеров в городах присутствия составляет более 200. В Челябинске к сервису присоединилась треть от всех коммунальных компаний, руководство которых понимает важность открытой коммуникации с жильцами и ценит ресурсы, время и благополучие своих клиентов», — поясняет руководитель группы отдела внедрения технологий «Умного города» компании «Интерсвязь» Белла Асатулина.

«Связь с клиентами для любой управляющей компании — важная часть работы. Если нет обратной связи, то на жилом фонде возникают непредвиденные проблемы, которые со временем могут стать «застарелыми». Поэтому, чем лучше обратная связь с жильцами, тем выше качество обслуживания. Мы испробовали несколько систем и выбрали «Умный город» Интерсвязи: она понравилась нашим диспетчерам своим удобством, простотой, гибкостью и функциональностью. Все наши запросы по исправлениям и дополнениям были реализованы очень быстро», — делится опытом начальник отдела информационных технологий ООО «Жилком-сервис» (г. Миасс) Сергей Проскуряков.

«Внедрение информационных технологий в сферу ЖКХ — одно из ключевых направлений реализации проекта «Умный город». Взаимоотношение собственников жилья и управляющих компаний — конфликтоемкая для нашей страны тема. И именно цифровизация этой сферы способна повысить качество управления городским хозяйством, улучшить работу предприятий отрасли, снизить затраты. Кроме того, именно передовые технологии решают один из главных запросов граждан: обеспечение стабильного, современного, оперативного и вежливого сервиса, — считает генеральный директор компании «Интерсвязь» Эдуард Калинин. — Наша система позволяет ускорить выявление аварийных и предаварийных ситуаций, спланировать ремонт и замену сетей, снизить коммунальную нагрузку на жителей. Внедрение такого рода сервисов — необходимый и логичный этап на пути всеобщей цифровизации жизни».

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