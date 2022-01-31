Общественный транспорт в Челябинске начнет работать по ночам

Челябинцы жалуются, что в поздний час тяжело дождаться автобуса на остановке Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске появятся ночные маршруты общественного транспорта. Об этом рассказал замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров.

Он уточнил, что появление автобусов и троллейбусов, курсирующих в темное время суток, – не самая близкая перспектива. Ночные маршруты можно будет запустить через два года. Но уже сейчас есть предварительные расчеты, а также планы по созданию единого пересадочного пункта в центре города.

По словам Александра Егорова, к созданию ночных маршрутов подойдут после того, как обеспечат горожан общественным транспортом на самых востребованных направлениях ранним утром и поздним вечером.

Сейчас в Челябинске есть несколько поздних маршрутов общественного транспорта. После полуночи последние рейсы совершают трамваи №3 и №16. До 24:00 работает автобус №64.

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