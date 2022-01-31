Центр Челябинска сегодня утром остался без света

Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Челябинске восстанавливают подачу электроэнергии в квартале на пересечении улиц Свободы, Елькина и Курчатова. Как сообщил и.о. главы Светского района Евгений Петров, в 7:30 утра отключились 15 трансформаторных подстанций.
— Произошло технологическое нарушение по высокой стороне. На данный момент отключены 3 подстанции, — рассказал на аппаратном совещании Петров. — 80% потребителей уже подключены. Держим ситуацию на контроле.
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