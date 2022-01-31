В Челябинской области 3277 человека за день заболели коронавирусом

Коронавирусом болеют более 15 тыс. человек
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За последний день в Челябинской области выявили 3277 новых случая коронавируса, 577 из инфицированных - школьники. Заболеваемость продолжает расти. Для сравнения, неделей назад сообщали о 622 новых случаях Covid-19 за день.
По данным областного министерства здравоохранения, сейчас коронавирусом болеют 15 565 южноуральцев.
За сутки 8 человек умерли от ковидной пневмонии.
За все время с начала пандемии коронавирус диагностировали у 168 577 жителей Челябинской области.
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