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Здоровье31 января 2022 6:20

В Челябинской области 3277 человека за день заболели коронавирусом

Среди них более 500 школьников
Елена КОЛЧИНА
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Коронавирусом болеют более 15 тыс. человек

Коронавирусом болеют более 15 тыс. человек

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последний день в Челябинской области выявили 3277 новых случая коронавируса, 577 из инфицированных - школьники. Заболеваемость продолжает расти. Для сравнения, неделей назад сообщали о 622 новых случаях Covid-19 за день.

По данным областного министерства здравоохранения, сейчас коронавирусом болеют 15 565 южноуральцев.

За сутки 8 человек умерли от ковидной пневмонии.

За все время с начала пандемии коронавирус диагностировали у 168 577 жителей Челябинской области.

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