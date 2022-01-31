Сбербанк побил рекорды по выдаче ипотеки и сохранил ставки на прежнем уровне

Челябинское отделение Сбербанка за 2021 год выдало ипотечных кредитов на сумму более 46 млрд рублей — на 38% больше, чем в прошлом году. С помощью заемных средств банка свои жилищные условия улучшили свыше 26 тысяч семей Челябинской области.

В 2021 году рынок недвижимости в Челябинской области продемонстрировал уверенный рост. В большей степени изменения коснулись объема выданной ипотеки, что связано с изменением средней суммы кредита. Так, в 2020 она составляла в среднем 1,5 млн рублей, а в 2021 году выросла до 1,73 млн рублей.

Основными драйверами повышенного спроса на ипотеку стали сохранение комфортных ставок и действие государственных программ. После увеличения Центробанком ключевой ставки 17 декабря сразу на один процентный пункт Сбер сохранил свои ставки по ипотеке на прежнем уровне.

Стоит отметить, что порядка 75% всех ипотечных сделок прошло с использованием сервиса электронной регистрации. Это позволило покупателям недвижимости оформить право собственности без посещения Росреестра или МФЦ. Около 90% заемщиков использовали сервис безопасных расчетов. Он обеспечивает безналичные взаиморасчеты за объект недвижимости между покупателем и продавцом без дополнительных посещений банка.

Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка:

«Чтобы повысить доступность жилья, мы поддерживаем государственные инициативы, запускаем акции с застройщиками и предлагаем снизить годовую ставку с помощью использования онлайн-сервисов банка, которые в условиях пандемии являются очень удобными и востребованными у наших клиентов. Так, при использовании сервиса «Электронная регистрация» у наших клиентов есть возможность снизить ставку по ипотечному кредиту на 0,3 процентного пункта. Акция продлится до 1 февраля 2022 года».

Подать заявку на ипотеку можно на сайте или мобильном приложении ДомКлик, а также в ближайшем офисе по обслуживанию клиентов. При положительном решении банка у клиента есть 90 дней, чтобы найти жилье и предоставить справки менеджеру Сбербанка.