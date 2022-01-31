«Южуралмост» потребовал у мэрии Челябинска 182 млн рублей

Дело о якобы невыплаченном долге суд рассмотрит в марте Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Компания «Южуралмост» подала сразу два иска в Арбитражный суд Челябинской области. Оба обращены к администрации Челябинска. Информация об этом содержится в картотеке судебных дел.

В первом иске «Южуралмост» требует взыскать с мэрии 181,8 млн рублей — задолженность по муниципальному контракту 2017 года на строительство дорог в микрорайоне Чурилово и ремонт асфальта на улице Енисейской.

Предметом второго иска стали переданные мэрии в 2018 году постройки. «Южуралмост» требует их вернуть.

Иск о постройках Арбитражный суд оставил пока без движения. Дело в том, что компания не объяснила, о каких именно строениях идет речь и на каком основании администрация Челябинска должна их вернуть.

Требование выплатить 181,8 млн рублей суд намерен рассмотреть 29 марта.

Несколькими днями ранее Арбитражный суд Москвы подтвердил, что «Южуралмост» незаконно получал преимущество на торгах по строительству дорог в Челябинской области. Подрядчику содействовал картель, в котором участвовал бывший губернатор Борис Дубровский.

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