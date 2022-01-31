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Общество31 января 2022 6:48

В Челябинске началась тестовая запись в первый класс

Тренировочное электронное заявление можно заполнить до 28 февраля
Ольга ЩАПИНА
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Фото: Олег УКЛАДОВ

В Челябинске на сайте госуслуг начали принимать тестовые заявления на поступление в первый класс. Об этом на аппаратном совещании напомнила начальник городского комитета по делам образования Светлана Портье.

— С 31 января можно потренироваться в написании заявления на зачисление в первый класс, — рассказала Светлана Портье. — Вся информация есть на сайте комитета по делам образования.

Настоящая подача заявлений для тех, кто идет в школу по месту прописки или имеет льготы, стартует 1 апреля. Планируется, что в первый класс пойдут более 17 тысяч детей.

Подробнее о том, когда начнется прием заявлений в 1 класс в Челябинске на 2022-2023 учебный год, читайте в нашем материале.

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