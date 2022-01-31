Воспитанник челябинского «Трактора» Евгений Кузнецов второй раз приглашен на Матч звезд НХЛ

Евгений Кузнецов пять лет играл в составе челябинского «Трактора» (2009-2014). Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Традиционное хоккейное шоу в Северной Америке отменять не решились. Матч звезд НХЛ-2022 пройдет 4-5 февраля в Ла-Вегасе. За Столичный дивизион сыграет воспитанник челябинского «Трактора» 29-летний Евгений Кузнецов, который с 2014 года выступает в составе «Вашингтон Кэпиталз».

Для Кузнецова участие в Матче звезд НХЛ станет вторым в карьере. Первый раз в этом хоккейном шоу Евгений участвовал в 2016 году. Решение об участии Кузнецова было принято после того, как в Матче звезд из-за травмы не смог участвовать защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Адам Фокс. Его и заменил двукратный чемпион мира Евгений Кузнецов. В 42 играх сезона 2021-22 годов Кузнецов набрал 43 (13+30) очка и занимает второе место по результативности в «Кэпиталз» после Александра Овечкина.

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