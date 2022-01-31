У выпускников челябинских школ начинается итоговая аттестация

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Челябинске у учеников выпускных классов на этой неделе начинается Государственная итоговая аттестация. Уже 2 февраля 11-классники напишут итоговое сочинение или изложение. 9 февраля собеседование по русскому языку ожидает учащихся 9 классов. А 31 января — последний день, когда можно стать наблюдателем этой процедуры.

— В целях обеспечения открытости и прозрачности процедуры проведения итогового собеседования до 1 февраля проводится сбор заявлений от граждан на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей, — сообщила начальник городского комитета по делам образования Светлана Портье. — Всю информацию можно найти на сайте комитета.

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