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Общество19 января 2022 11:48

На Южном Урале откроются две ковидные поликлиники

Медучреждения заработают в Челябинске и Магнитогорске
Источник:kp.ru
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Фото: Архив КП.

Фото: Архив КП.

В южноуральском здравоохранении намечается еще одно крупное событие, напрямую связанное с пандемией. Как раз на старте пятой волны в Магнитогорске и Челябинске открываются две профильные поликлиники, сообщает канал «Челябушка».

В первую и вторую волны актуальнее были стационары, поэтому тогда в приоритете оказалась новая инфекционка в Малой Сосновке, возведенная в рекордно короткий срок и разгрузившая ковидарии, организованные на базе простых больниц. Дополнительные ковидные поликлиники тоже призваны снять напряжение с основных учреждений. Их необходимость очевидна и несомненна, ведь речь идет о долгожданном разведении потоков пациентов с хроническими заболеваниями и коронавирусом, — добавляют авторы паблика. — При успехе эксперимента аналогичные поликлиники с экспресс-тестами и конкультациями врачей развернут в Миассе и Златоусте. Но и без ковидариев на сей раз обойтись не получится — может понадобиться до 10 тысяч коек.

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