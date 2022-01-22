Транспорт в Челябинске: четыре новости, которые нельзя пропустить

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Концентрация новостей о развитии транспорта в Челябинске все выше — за неделю накопилось не менее четырех поводов, сообщает ледеграм-канал о жизни региона «Челябушка». Обилие информационных поводов связывают со стартом транспортной реформы. Авторы паблика собрали информацию, к каким изменениям готовиться.

Во-первых, бригады со спецтехникой вышли бурить скважины для геологической разведки в районе площади Революции, где в текущем году планируется сооружение станции метротрама.

Во-вторых, бюро OTS Lab из Петербурга приступило к разработке стратегии велоинфраструктуры (со схемой, картой парковок, рекомендациями по содержанию дорожек).

В-третьих, в рамках троллейбусной концессии документы по реконструкции депо, тяговых подстанций и контактной сети начал готовить московский институт «Электротранспроект».

Пожалуй, за отдельный повод сойдет и глобальный поиск водителей для экологически чистых автобусов (расписание по свежим маршрутам «хромает» из-за дефицита в штате).

— Кажется, стоит привыкнуть к тому, что сообщения по теме теперь поступают целыми пачками, — резюмируют авторы канала. — Приятно, когда слова чиновников не расходятся с делами, но будем наблюдать.