В Челябинске с 1 февраля начнет работу новая автостанция на ЧТЗ

Фото: пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

В Челябинске с 1 февраля запустят автостанцию «Восточные ворота» на улице Бажова, 35а. Теперь от нее будут отправляться рейсы в Курганском направлении. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.

Фото: пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

— Зал ожидания оборудован климатической установкой для поддержания комфортной температуры в зимний и летний периоды и удобными сидениями для пассажиров. Отправления автобусов будет осуществляться от четырех платформ посадки пассажиров. Также на территории автостанции организована стоянка для легкового транспорта, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

Приобрести билеты пассажиры смогут в двух кассах и при помощи двух терминалов самообслуживания. Работать автостанция будет ежедневно с 07:00 до 20:30.

Фото: пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

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