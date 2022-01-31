«Нам нет преград, или Мы за ценой не постоим?!»: в Челябинске презентовали новую книгу

Фото: "Соцгород"

«Нам нет преград, или Мы за ценой не постоим?!». Так называется книга Бориса Шмырова, посвященная советским трудмобилизованным немцам на строительстве ЧМЗ, презентация которой состоялась в прошедшую субботу в Челябинской областной публичной библиотеке

Фото: "Соцгород"

На мероприятии побывал председатель движения «Соцгород» Андрей Барышев. Для него эта творческая встреча была важна, прежде всего, тем, что на ЧМЗ трудились его бабушка, эвакуированная из Ленинграда вместе с Кировским заводом, и дед, участник Сталинградской битвы. Позже здесь работали и родители Андрея Барышева.

Фото: "Соцгород"

— Очень интересная встреча получилась — узнал много подробностей и фактов об истории становления и строительства предприятия. Я благодарен автору книги — Борису Даниловичу Шмырову, организаторам встречи — отделу краеведения Челябинской областной публичной библиотеки за то, что они делают большое и важное дело. Ведь именно благодаря их работе мы узнаем историческую правду о войне, о вкладе южноуральцев в дело Победы, о родном городе и Металлургическом районе, где строился наш завод. Надеюсь, что книга Бориса Шмырова займет достойное место на полках челябинских библиотек, особенно в городке металлургов, — отметил Андрей Барышев.

Фото: "Соцгород"

На презентации автор рассказал не только об основных этапах строительства Челябинского металлургического завода в годы Великой Отечественной войны, о костяке трудового коллектива Управления строительства Бакал/Челябметаллургстроя» НКВД Союза ССР — трудмобилизованных советских немцах, а также о деятельности оперативного отдела НКВД на строительстве ЧМЗ, о репрессированных трудмобилизованных: по каким формулировкам они были осуждены и как сложились их судьбы после вынесения приговоров.

Фото: "Соцгород"

В конце встречи Борис Шмыров подарил лидеру «Соцгорода» книгу со своим автографом. В свою очередь, Андрей Барышев вручил автору презентационное издание «Директора» об истории и руководителях ведущих предприятиях Челябинской области.