Энергетики рассказали, от чего зависит сумма за отопление в квитанции

Отопительный период для многих ассоциируется не только с похолоданием, но и с выставленными счетами за потребленную тепловую энергию на отопление. Специалисты АО «УСТЭК-Челябинск» и ООО «Уралэнергосбыт» дают разъяснения, почему сумма в квитанции может меняться от месяца к месяцу.

Сумма в платежке зависит от двух значений: тарифа и объема потребленного ресурса. Первое значение — тариф на тепловую энергию — утверждается органом исполнительной власти, меняется один раз в год, в июле. Что же касается второго значения — объема использованного тепла, то этот показатель напрямую зависит от погодных условий, сложившихся в регионе, а также от рачительности собственников и профессионализма специалистов управляющей компании.

Объем потребляемых коммунальных услуг за отопление и подогрев горячей воды определяется в соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса РФ на основании показаний общедомовых и индивидуальных приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг.

Величина платы за потребленную тепловую энергию по домам, оборудованным общедомовыми приборами учета (ОДПУ), может меняться в зависимости от месяца начисления и погодных условий.

Традиционно зимние месяцы одни из самых холодных в году. Согласно данным «Уральского управления гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», средняя температура воздуха в декабре 2021 года составила минус 9 градусов, тогда как в октябре минус 3,8 градусов. Основное понижение температуры пришлось на последние дни года, а также на январь 2022 года, когда столбики термометра опускались до минус 23-28 градусов. Именно в такие холодные дни наши дома потребляют больше тепловой энергии.

С учетом того, что управляющие компании передают показания приборов учета ежемесячно с 23 по 25 число, последние 6-8 холодных дней декабря будут включены в расчеты за январь 2022 года. А значит и суммы в квитанциях текущего месяца будут выше, чем в предыдущем. Но волноваться не стоит, как только значения термометра начнут повышаться, сумма в квитанции пойдет на снижение.