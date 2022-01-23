Два дома из немецкого квартала в Челябинске ждет ремонт

Фото: Архив КП.

Два дома знаменитого немецкого квартала в Челябинске, совсем недавно лишенного охранного статуса памятника культурного наследия, приведут в порядок по программе капремонта в этом году. Перечень адресов опубликовали на сайте регоператора.

— К сожалению, судьба остальных восьми пока неизвестна, но даже два в сложившихся обстоятельствах — достижение. Шумиха вокруг уникальных архитектурных объектов в баварском стиле, построенных в Металлургическом районе сосланными немцами в войну, не утихает несколько лет, — обсуждают новость авторы паблика «Челябушка». — Состояние зданий предаварийное, жильцы настаивают на расселении. Охранный статус, кстати, сняли как раз ради возможности включения в программу капремонта (официально), хотя краеведы по-прежнему боятся сноса.