Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 января 2022 10:33

Два дома из немецкого квартала в Челябинске ждет ремонт

Судьба остальных восьми пока неизвестна
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Архив КП.

Фото: Архив КП.

Два дома знаменитого немецкого квартала в Челябинске, совсем недавно лишенного охранного статуса памятника культурного наследия, приведут в порядок по программе капремонта в этом году. Перечень адресов опубликовали на сайте регоператора.

— К сожалению, судьба остальных восьми пока неизвестна, но даже два в сложившихся обстоятельствах — достижение. Шумиха вокруг уникальных архитектурных объектов в баварском стиле, построенных в Металлургическом районе сосланными немцами в войну, не утихает несколько лет, — обсуждают новость авторы паблика «Челябушка». — Состояние зданий предаварийное, жильцы настаивают на расселении. Охранный статус, кстати, сняли как раз ради возможности включения в программу капремонта (официально), хотя краеведы по-прежнему боятся сноса.

0