Челябинцев перестали пускать в суды из-за «омикрона»

В здания суда не пустят без маски Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинских судах ввели ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом и распространения особенно заразного штамма «омикрон». Объявления о различных ограничительных мерах опубликовали все районные суды города.

В Металлургическом, Калининском, Ленинском и Советском районных судах с 27 января прекратили личный прием граждан. В здания пускают только участников судебных процессов, которые могут подтвердить свой статус документами: ордером, доверенностью, извещением или повесткой в суд на определенную дату. В Тракторозаводском районном суде личный прием прервали с 28 января, в Курчатовском — с 31 января.

В Советском районном суде уточили, что ограничения на посещение ввели до 11 февраля. Продлят ли их потом, будет зависеть от эпидемиологической обстановки. В Металлургическом райсуде ограничения действуют до 10 февраля. Во всех остальных судах личный прием остановлен бессрочно, до особого распоряжения.

В Центральном районном суде пока не запрещают, но все же не рекомендуют приходить гражданам, которые не являются участниками заседания.

Заявления и прочие документы в суд после остановки личного приема челябинцам советуют посылать по почте или через электронный сервис ГАС «Правосудие».

Кроме того, во всех судах запрещено находиться без масок, а на входе приставы могут измерять температуру и смотреть на самочувствие граждан. Тех, у кого температура повышена или видны признаки респираторного заболевания, в здание суда не пропустят.

Напомним, в Челябинской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом. Если неделей раньше за день зарегистрировали 622 новых случая Covid-19, то за последний день выявили уже 3277 заболевших.

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