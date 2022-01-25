«Гражданский патруль» — всё: деятельность общественной организации остановили

Фото: vk.com/civilpatrol74

Громкая новость в стане челябинских активистов: приостановлена работа общественной организации «Гражданский патруль». Официальная причина — «кризис урбанистического движения в регионе», сообщает телеграм-канал «Челябушка».

Говорят, пауза будет временной, руководители областного филиала попробуют перезагрузить свою деятельность, так как старая концепция исчерпана. Поговаривают и о проблемах с федеральными координаторами (всего у них 18 отделений по стране).

— Так или иначе, в последнее время активность «Гражданского патруля» в Челябинской области правда снизилась — да и урбанисты в целом тоже поумерили пыл. Организация в числе прочего собирала жалобы на плохую городскую среду. Яркие поводы создавались в Златоусте, где, кстати, «патруль» впервые заподозрили в некомпетентности, — добавляют авторы канала. — Кризис кризисом, а необходимость общественных движений неоспорима, если, конечно, они существуют на благо обществу.