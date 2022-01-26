В Челябинскую область поступил «Спутник M»

Южноуральский оперштаб объявил о поступлении первой партии вакцины от ковида для подростков. Уточняется, что в «Спутнике M» в пять раз меньше вирусных единиц, чем в «Спутнике V». Препарат прошел испытания и признан безопасным, передает паблик «Челябушка».

От 12 до 15 лет будут прививать по согласию родителей/опекунов, а вот тех, кто старше — по собственному желанию. В оперштабе ждали первой поставки, чтобы начать вакцинацию. При этом с родителей в школах собирают бумаги о согласии.

— Заметим, что молодежная вакцина очень кстати. Из-за роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусом — а врачи его называют взрывным — школьники массово отправлены на карантин, закрыто более сотни классов в половине учреждений, — продолжают авторы телеграм-канала. — Впрочем, дистант власти вводить не намерены.