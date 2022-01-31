Мэрия Челябинска вновь пытается продать многоуровневую недостроенную парковку на Румянцева

Фото: Архив "КП"

Недостроенная многоуровневая парковка на 236 машиномест по улице Румянцева в Металлургическом районе Челябинска была изъята по решению арбитражного суда у застройщика «Мечелстрой». Объект построен всего на 10%.

Администрация Челябинска неоднократно пыталась его продать, новый аукцион назначен на 1 февраля. Об этом сообщила вице-мэр по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская. Начальная цена объекта — 2 млн 152 тысяч 600 рублей.

Еще один недострой снова будет выставлена на торги 15 февраля. Это здание возле политехнического комплекса Южно-Уральского государственного технического колледжа на Гагарина, 7. Аукцион проводился в декабре 2021 года, но был признан несостоявшимся, так как не было ни одной заявки. Здание площадью почти 3 тысячи кв.м. построено на 20% и изъято у ООО «Сормэн плюс». Начальная цена объекта — 18 мл 380 тысяч рублей.

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