В Челябинской филармонии будут петь на пяти дагестанских языках

Челябинцы смогут насладиться голосами дагестанских певиц. Фото: челябинска филармония

В Челябинской филармонии состоится вечер, посвященный традиционной и современной дагестанской музыке. Концерт «Из Дагестана с любовью» намечен на 3 февраля, он пройдет в зале органной и камерной музыки «Родина».

Как рассказали в пресс-службе филармонии, в Челябинск приедут пять певиц — народных и заслуженных артисток Дагестана. Горожане смогут услышать голоса Хадижат Джамалудиновой, Рукият Гамзатовой, Умайры Шахбановой, Шагалай Магомедовой и Диляры Надыровой.

Каждая из исполнительниц представит песни на своем родном языке: аварском, даргинском, лакском, кумыкском или лезгинском.

Солистки Дагестанском филармонии исполнят сначала традиционные песни Дагестана — от лирических до шуточных и колыбельных, а затем — современные эстрадные песни на разных дагестанских языках.

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