РМК и ХК «Трактор» основали Детскую хоккейную лигу Южного Урала

Фото: РМК

В регионе появилась Детская хоккейная лига Южного Урала, в которую вошли 19 команд. Новый проект организовали Русская медная компания и хоккейный клуб «Трактор». Чемпионаты для юных спортсменов будут проводить на челябиниских и коркинском кортах, которые компании построили для бесплатных тренировок. Старт череде турниров Детской лиги дали возле образовательного центра №3: Станислав Мошаров, Анатолий Ерёмин и Иван Савин первыми вбросили шайбу.

— Проект, который стартовал в 2020 году, набирает обороты. Очень приятно, что те площадки, которые построены, не пустуют, они заполнены с утра до вечера, и на них уже образовались новые хоккейные команды, которые и начинают этот чемпионат Детской хоккейной лиги Южного Урала, — рассказал заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров. — Здорово, что матч-открытие проходит рядом со школой «Трактор», в которой родилось очень много хоккейных звёзд. Уверен, что ребята из Детской хоккейной лиги покажут себя с лучшей стороны и смогут продолжить своё хоккейное развитие в системе «Трактора».

Фото: РМК

В 2020 году РМК и «Трактор» открыли пять хоккейных площадок: 4 в Челябинске и 1 в Коркино. А прошлом году в нашем городе построили еще три бесплатных корта — возле ЧелГУ, школы №76 и в «Вишнёвой горке». По периметру коробок — ударопрочный пластик, внутри — скамейки запасных. Благодаря продуманной системе освещения тренироваться хоккеисты могут даже ночью. Во все это и на проведение чемпионата РМК вложила 60 млн рублей.

Фото: РМК

— Сегодня мы дали старт турниру Детской хоккейной лиги. Основные цели и задачи турнира – это создание современной, доступной, комфортной среды для занятия спортом, вовлечение подрастающего поколения в этот процесс, а также пропаганда здорового образа жизни. Я думаю, что стоит не забывать, что турниры, подобные сегодняшнему, дают дополнительные возможности ребятам, которые в силу разного рода обстоятельств не имеют возможности профессионально заниматься хоккеем. Они могут заявить о себе и показать себя, а тренеры школы «Трактор» заприметить талантливых ребят и пригласить их заниматься в СДЮШОР, — прокомментировал директор обособленного подразделения РМК в Челябинске Анатолий Ерёмин.

Фото: РМК

Первый матч «Сокол» сыграл против новой команды «Трактор-РМК». В ней занимаются более 50 детей в двух возрастных группах: их таланты взращивают профессиональные тренеры.

Фото: РМК

— Мне приятно, что эти соревнования проходят на объектах, которые построены «Трактором» вместе с Русской медной компанией. Мы обеспечили не только дополнительную возможность детям для тренировочного процесса, но уже проводим целые соревнования. Сейчас этот матч, которой проходит между командами «РМК-Трактор» и «Сокол», яркое тому подтверждение. У детей горят глаза, они рады получить возможность посоревноваться и отработать разные навыки, —поделился впечатлениями генеральный директор ХК «Трактор» Иван Савин.

Фото: РМК

Кстати, в открытии хоккейных кортов участвовали актёры сериала «Молодёжка» и звёзды хоккейного клуба «Трактор». Все желающие участвовали в открытых тренировках и мастер-классах.