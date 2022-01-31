После скандального увольнения известного тренера по боксу директора челябинского Центра олимпийской подготовки перевели на другую работу

Дмитрий Дягилев ушел с порта директора регионального Центра олимпийской подготовки по боксу. Фото www.boxing-74.ru

Эта история прогремела на всю страну. В конце декабря старший тренер Центра олимпийской подготовки по боксу и сборной команды Челябинской области 69-летний Владимир Рощенко получил уведомление о сокращении. Точнее, Заслуженному тренеру России была предложена вакантная должность водителя автобуса с окладом около 34 тысяч рублей.

Владимир Викторович не согласился с таким предложением, настаивая на том, что хочет продолжать тренировать боксеров. Рощенко обратился с письмом к президенту Владимиру Путину, к руководителю Международной федерации бокса Умару Кремлеву с просьбой разобраться в ситуации. Кремлев на встрече с Рощенко выделил ему один миллион рублей и распорядился выплачивать Владимиру Викторовичу оклад из фондов Федерации бокса России.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, с недавних пор возглавляющий федерацию бокса региона, в конце декабря распорядился разобраться в ситуации. В Минспорта заверили, что Рощенко продолжить тренировать боксеров. В январе Дмитрий Дягилев в интервью корреспонденту «Комсомольской правды — Челябинск» рассказал, что Владимир Рощенко продолжает тренировать молодых боксеров, и проводит по два занятия в день. Заслуженный тренер России продолжает работать, правда, до сих пор неизвестно, отозвано у него уведомление о сокращении или нет (по документам он должен быть уволен с должности старшего тренера ЦОП с 21 февраля 2022 года).

Сегодня, 31 декабря стало известно, что Дмитрий Дягилев написал заявление об увольнении с должности директора Центра олимпийской подготовки по боксу Челябинской области. Скорее всего, причиной стал конфликт и спорная ситуация с Рощенко.

По информации КП-Челябинск, Дягилев просто переведен на другую работу в учреждение, которое выше статусом. Отметим, что Дмитрий Дягилев сам воспитанник Владимира Рощенко.

Исполняющим обязанности директора Центра назначен заместитель Дягилева Константин Абакумов.

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